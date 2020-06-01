اوشحة تخرج - عبايات تخرج

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تفاصيل الإعلان
اوشحة تخرج - عبايات تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و المدارس وتنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح.مع امكانيه عمل اللوجو والشعارات الخاصه بالجامعات والمدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2020
رقم الإعلان: 2060089
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم للخدم - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت ق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات ( بأقل الاسعار 01223182572 ) نحن شركة السلام متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
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صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة 01003358542 اماكن بيع الزى المدرسى بالقاهرة دريلات مدارس سعر يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق 01118689995 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال - في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال 01200561116 محل بيع يونيفورم حضانه شركة تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم - في الجيزة مصر

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه يونيفورم خدم راقى ملابس يونيفورم لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
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