#انذار_بالخطر ⁦⁩⁦⁩

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صورة الاعلان: #انذار_بالخطر ⁦⁩⁦⁩ - في القاهرة مصر

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#انذار_بالخطر ⁦⁩⁦⁩ الكاشف اليدوي عن المعادن أحدث وأفضل الأنظمة الأمنية الحديثة في المطارات والفنادق جهاز سوبر سكانر للكشف عن جميع أنواع الأجسام المعدنية والاسلحة جهاز الكشف عن المعادن من IBC يعنى انت فى امان للحجز والاستفسار ابعتلنا كومنت او رسالة وهنتواصل معاك في اقرب وقت او كلمنا على تليفون: 01098934075 او زور موقعنا الالكتروني www.ibcegypt.com او زورنا في احد فروعنا في مدينة نصر- وسط البلد-الاسكندرية –الغردقة -مدينة 6 أكتوبر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: reham
التليفون: 01098934075

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العنوان: 15 مكرم عبيد- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/4/2020
رقم الإعلان: 2058657
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إحمي بيتك وعائلتك مع أحدث أجهزة إنذار ضد الحريق

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القاهرة - مصر

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بوابات أمنية للكشف عن المعادن

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/4/2020
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