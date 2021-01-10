(للبيع)
|انتريهات – ركنات –اثاث منزلي (سمارت هوم جروب 01095964025) شركه سمارت هوم جروب للمطابخ والاثاث الحديث تقدم لك تصميم رائع لغرفه معيشتك وتنفيذ كافه اعمال الغرف الخشبيه وتنفيذ كافه الديكورات لغرف المعيشه وبافضل واحدث الخامات واستخدام افضل الاخشاب المصممة لغرف المعيشه لتعيش معك العمر كله. اسعارنا تناسب جميع المستويات وخامات رائعه . للاتصال شركة سمارت هوم جروب 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم صور مطابخ مودرن, غرف نوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mrmrbob
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079398
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