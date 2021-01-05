انا معلم دهان

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العراق (أربيل) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله انا معلم دهان بشتغل جميع انواع الدهان والديكورات خارجي وداخلي شتغلت بلبنان بيروت وبدبي وبسوريا وهلق بالعراق بأربيل عم بشتغل هون الحمدلله بس اللغة كردية وشوي صعبه علي اذا في شركة بقطر بقدم عليها عقد عمل او بعمل اقامة بتمنى اللي بيعرف بيساعدني الوضع صعب كتير انا من سوريا العمر 25الله يوفقكم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أيمن عايد شويش
التليفون: 009647724388552

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العنوان: القلعه- من سوريا
أربيل -

العراق
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084277
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صورة الاعلان: جهاز اوميغا الحديث لكشف المياه 2021

جهاز اوميغا الحديث لكشف المياه 2021

(للبيع)

أجاكس أوميغا أصبح الآن حفر البئر الخاص بمزرعتك أكثر سهولة وبثقة عالية OMEGA هو جهاز الكشف الاستشعار.

1 درهم

5/1/2021
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