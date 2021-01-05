السلام عليكم ورحمة الله انا معلم دهان بشتغل جميع انواع الدهان والديكورات خارجي وداخلي شتغلت بلبنان بيروت وبدبي وبسوريا وهلق بالعراق بأربيل عم بشتغل هون الحمدلله بس اللغة كردية وشوي صعبه علي اذا في شركة بقطر بقدم عليها عقد عمل او بعمل اقامة بتمنى اللي بيعرف بيساعدني الوضع صعب كتير انا من سوريا العمر 25الله يوفقكم