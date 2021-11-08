امهر العمالة المنزلية خدم وشغالات وبيبي سيتر

(طلب عمل)
|شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01275550242 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية (أثيوبيا “الحبشة / السودان / غنيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا للتواصل معنا الاتصال /01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هوم سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110534
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