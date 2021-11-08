امهر العمالة المنزلية خدم وشغالات وبيبي سيتر

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القليوبية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01275550242 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية (أثيوبيا “الحبشة / السودان / غنيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا للتواصل معنا الاتصال /01275550242
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هوم سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
التليفون: 01275550242

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- القاهره
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110534
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موظف + موظفة إدخال بيانات

موظف + موظفة إدخال بيانات

(فرصة عمل)

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(طلب عمل)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01017902000 - 01126700074 - 01223333.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة

افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

افضل يونيفورم مهندسين - افرول مهندس لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: صيانة شاشات الاسكندرية

صيانة شاشات الاسكندرية

(للاستثمار)

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات يوجد أصلاح جميع أنواع الشاشات LCD & LED أفضل قطع غيا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

5,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر

سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01275550242نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2,500 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

3,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات

رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات

(طلب عمل)

بيتك محتاج لطباخة او عاملة نظافة لديها خبرة ومتدينة؟ عندك اطفال محتاجة ليهم جليسة لديها خبرة في التع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: معدات الحدائق الترفيهية بشكل جديد

معدات الحدائق الترفيهية بشكل جديد

(للبيع)

معدات الحدائق الترفيهيه باعلى معايير الجوده في يونيتد تويز بنقدملك حلول ذكيه لمناطق الألعاب وبجودة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: محل لقطة في شارع قناة السويس الرئيسي بجوار الصباحي

محل لقطة في شارع قناة السويس الرئيسي بجوار الصباحي

(للإيجار)

محل لقطة في شارع قناة السويس الرئيسي بجوار الصباحي مساحة 230 متر في مكان حيوي جدا يصلح لجميع الأغراض.
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

40 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج

متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج

(للبيع)

متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة

البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة

(للبيع)

حجز سهرة عشاء نيلية | الرحلات النيلية 2022 | حجز رحلات نيلية بالقاهرة 2022 | اسعار الرحلات النيلية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

225 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتي في رصاصي

سجاد نبيتي في رصاصي

(للبيع)

سجاد نبيتي في رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا

اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا

(للبيع)

عايز تشتري من براندات امريكة وشايل هم الأسعار والشحن والاستلام في مصر مع هاتولنا الحل دلوقتي تقدر تش.
العنوان:

القاهرة - مصر

790 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب جزارين لحوم واسماك لشركه تصنيع وتصنيف لحومسوبر ماركت بالدمام

مطلوب جزارين لحوم واسماك لشركه تصنيع وتصنيف لحومسوبر ماركت بالدمام

(فرصة عمل)

١-جزارين معارض بيع يتقن الجزاره الغربيه والشرقية وملم التصنيفات ولديه القدرة علي الفرش والبيع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager