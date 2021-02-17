امتلك وحدتك السكنية بروف جاردن بمقدم 102 الف

(للتقسيط)
|بمستوي عالي من الخدمات امتلك وحدتك السكنية بروف جاردن في ارقي كمبوند سكني في منطقة الحي السكني الثامن R8 بالقرب من المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، مع افضل خدمات نادي رياضي و تراك للجرى و الدراجات وحمامات سباحة وكلها قريبه منك مش بعيد وحدتك بمساحة 151 مكونة من: (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) بمقدم 102 الف وانظمة سداد مريحة وبدن فوايد يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084275
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
990,000 جنيه
227,000 جنيه
212,000 جنيه
240,000 جنيه
187,000 جنيه
250,000 جنيه
اتصل
799,000 جنيه
180,000 جنيه
199,000 جنيه
234,000 جنيه
اتصل
90,000 جنيه
6,000 جنيه
89,000 جنيه