امتلك وحدتك السكنية بروف جاردن بمقدم 102 الف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك وحدتك السكنية بروف جاردن بمقدم 102 الف - في القاهرة مصر

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بمستوي عالي من الخدمات امتلك وحدتك السكنية بروف جاردن في ارقي كمبوند سكني في منطقة الحي السكني الثامن R8 بالقرب من المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، مع افضل خدمات نادي رياضي و تراك للجرى و الدراجات وحمامات سباحة وكلها قريبه منك مش بعيد وحدتك بمساحة 151 مكونة من: (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) بمقدم 102 الف وانظمة سداد مريحة وبدن فوايد يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01021551076

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 102,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084275
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17/2/2021
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اتصل

17/2/2021
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العنوان:

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القسم: 

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17/2/2021
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العنوان:

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القسم: 

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16/2/2021
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فى منطقة الR7 امتلك شقة مميزة قريبة من الممشى السياحى و حى السفارات واستمتع بخدمات ملهاش مثيل نافورة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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16/2/2021
صورة الاعلان: خلى كل خدماتك حواليك وامتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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قريب من منطقة الخدمات امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية ع 3 شوارع رئيسية منهم شارع بعرض 80 مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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16/2/2021
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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بنوفرلك افضل العروووض بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً €.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
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العنوان:

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القسم: 

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16/2/2021
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مطلوب من المالك شقق ومحلات للايجار بمدينة نصر

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القسم: 

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14/2/2021
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