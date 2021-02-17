امتلك وحدتك السكنية بروف جاردن بمقدم 102 الف

بمستوي عالي من الخدمات امتلك وحدتك السكنية بروف جاردن في ارقي كمبوند سكني في منطقة الحي السكني الثامن R8 بالقرب من المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، مع افضل خدمات نادي رياضي و تراك للجرى و الدراجات وحمامات سباحة وكلها قريبه منك مش بعيد وحدتك بمساحة 151 مكونة من: (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) بمقدم 102 الف وانظمة سداد مريحة وبدن فوايد يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب