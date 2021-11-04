(للبيع)
|اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويونيفورم خدمة الغرف والاشراف الداخلى للفنادق اعلى جودة وبسعر المصنع فستان هاوس كيبنج بدلة عمال نظافه تيشرت وبنطلون للنظافه لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109969
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