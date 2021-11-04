اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويونيفورم خدمة الغرف والاشراف الداخلى للفنادق اعلى جودة وبسعر المصنع فستان هاوس كيبنج بدلة عمال نظافه تيشرت وبنطلون للنظافه لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2109969
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افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يون.
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4/11/2021
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4/11/2021
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3/11/2021
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شركات توريد يونيفورم فنادق

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شركات توريد يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع ك.
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3/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

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يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويوني.
العنوان:

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3/11/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم

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28/10/2021
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14/10/2021
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لبس مدارس - زى موحد مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

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لبس مدارس - زى موحد مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى .
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14/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) مصانع يونيفورم تيشيرت بولو مصانع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

01200561116 caps graduation شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
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