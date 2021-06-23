اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة عالية. متخصصين فى تصنيع : يونيفورم امن يونيفورم حضانه ارواب تخرج يونيفورم فنادق يونيفورم مصانع يونيفورم مدارس يونيفورم مطاعم يونيفورم هاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097755
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صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض - مصانع الملابس الطبية فى مصر - في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض - مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمست.
العنوان:

الجيزة - مصر

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23/6/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: لبس شيف اطفال - فساتين اميرات ديزنى للاطفال - في الجيزة مصر

لبس شيف اطفال - فساتين اميرات ديزنى للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس شيف اطفال - فساتين اميرات ديزنى للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى .
العنوان:

الجيزة - مصر

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21/6/2021
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشح.
العنوان:

الجيزة - مصر

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21/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/6/2021
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صورة الاعلان: ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره ووا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
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