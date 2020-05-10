اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لتصنيع اليونيفورم بمصر,اكبر شركة توريدات يونيفورم مصانع,افرول,كفرول,اوفارول,العفريتة,شركة توريد افرول,افرول مبطن,افرول بعواكس,الزى الرسمى للمصانع,تشرت,سويت شيرت,بنطلون,قميص,يونيفورم خدمة شاقة,افرولمعالج ضد الشحوم والدهون,افرول ضد الحريق,افرول ببطانة فيبر,افرول شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/5/2020
رقم الإعلان: 2059245
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صورة الاعلان: افضل يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع

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10/5/2020
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10/5/2020
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مصنع قميص رجالى بمصر

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10/5/2020
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10/5/2020
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9/5/2020
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9/5/2020
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8/5/2020
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7/5/2020
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7/5/2020
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7/5/2020
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1 جنيه

7/5/2020
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