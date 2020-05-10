اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059245
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
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1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه