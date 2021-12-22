اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة أنواع المدارس تيشرت وبنطلون للمدارس بلوفر وقميص مدرسى جيب ومريلة للمدارس لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296