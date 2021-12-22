اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة أنواع المدارس تيشرت وبنطلون للمدارس بلوفر وقميص مدرسى جيب ومريلة للمدارس لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116341
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه - في الجيزة مصر

تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه

(للبيع)

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تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود .
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22/12/2021
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زي حضانه - موديلات ملابس حضانه

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22/12/2021
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22/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

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يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال.
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22/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم

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اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديلات ب.
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22/12/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن

(للبيع)

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الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى وا.
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22/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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متجر يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

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22/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - مصنع زى تمريض ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - مصنع زى تمريض ( شركة السلام للملابس الطبية )

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- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - مصنع زى تمريض ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص به.
العنوان:

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اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: شركات ملابس طبية لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: أفضل شركات اليونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس - في الجيزة مصر

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
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