اماكن تصنيع يونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم 01003358542–01200561116 شركات بيع يونيفورم شركات متخصصة فى بيع اليونيفورم للمصانع مصنع بنطلون تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01003358542

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046138
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس طاقم المستشفى - في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى 01200561116-01003358542 زى التمريضHospitals يونيفورم مستشفى يونيفورم ومستلزمات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه 01022216888–01119959296 اماكن تصنيع يونيفورم الامن صناعه يونيفورم يونيفورم م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي School Uniforms .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: زي رياض الاطفال - في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات مصنع يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مصنع ملابس عمال - يونيفورم شركات الصيانه - في الجيزة مصر

مصنع ملابس عمال - يونيفورم شركات الصيانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس عمال - يونيفورم شركات الصيانه اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن 01200561116-01003358542 مصنع يونيفورم امن ملابس حارس الامن يونيفورم شركات الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116-01003358542 سعر يونيفورم هاوس كيبنج ملابس هاوس كيبنج يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مصنع توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركة يونيفورم فنادق يونيفورم فنادق ومنتجعات Hotel .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم 01003358542–01200561116 قميص و تى شيرت ويتر ملابس مطعم اسعار يونيفورم مطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
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