اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) يونيفورم الفنادق والبواخر العائمة و القرى السياحية .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055761
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تشيرتات بولو بسعر المصنع - في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01003358542–01200561116 زي موحد محل بيع ملابس عمل ملابس زى موحد يونيفورم تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى 01003358542–01200561116 شركات ملابس طبية يونيفورم ممرضة تليفون : 01003358542–0120.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: ملابس خريجين - في الجيزة مصر

ملابس خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس خريجين 01003358542–01200561116 موديلات ارواب تخرج اطفال graduation gown تليفون : 01003358542.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: زى الشيف - في الجيزة مصر

زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف 01003358542–01200561116 restaurant uniform اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم الزى الموحد للمطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشيرت بولو (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2020
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