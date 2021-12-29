اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات تناسب الاطفال لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296