اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046106
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم 01003358542–01200561116 شركات بيع يونيفورم شركات متخصصة فى بيع اليونيفورم للمصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: ملابس طاقم المستشفى - في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى 01200561116-01003358542 زى التمريضHospitals يونيفورم مستشفى يونيفورم ومستلزمات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه 01022216888–01119959296 اماكن تصنيع يونيفورم الامن صناعه يونيفورم يونيفورم م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي School Uniforms .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
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صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: زي رياض الاطفال - في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي رياض الاطفال 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات مصنع يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مصنع ملابس عمال - يونيفورم شركات الصيانه - في الجيزة مصر

مصنع ملابس عمال - يونيفورم شركات الصيانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس عمال - يونيفورم شركات الصيانه اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن 01200561116-01003358542 مصنع يونيفورم امن ملابس حارس الامن يونيفورم شركات الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116-01003358542 سعر يونيفورم هاوس كيبنج ملابس هاوس كيبنج يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مصنع توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركة يونيفورم فنادق يونيفورم فنادق ومنتجعات Hotel .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم 01003358542–01200561116 قميص و تى شيرت ويتر ملابس مطعم اسعار يونيفورم مطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
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