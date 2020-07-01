اماكن تصنيع يونيفورم امن

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم امن 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن والحراسات الخاصه مع امكانيه تصنيع اى موديل وتطريز اللوجو شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2062023
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات لاند سكيب بمصر - في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب بمصر 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور اللتى تعمل على خ.
العنوان:

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1/7/2020
صورة الاعلان: اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت - في الجيزة مصر

اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس.
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اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

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زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

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اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
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الجيزة - مصر

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1/7/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) أفضل شركة يونيفورم فنادق,توريد يونيفورم فنادق,.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

30/6/2020
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صورة الاعلان: chef uniforms - في الجيزة مصر

chef uniforms

(للبيع)

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chef uniforms 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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27/6/2020
صورة الاعلان: مصانع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات .
العنوان:

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اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 سكراب طبى رجالى ملابس مرضي استخدام مرة واحدة سكراب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: كمامات ملونه – كمامه قماش - في الجيزة مصر

كمامات ملونه – كمامه قماش

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات ملونه – كمامه قماش 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - يونيفورم امن (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم امن (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم امن (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: laundry bag - في الجيزة مصر

laundry bag

(للبيع)

- في الجيزة مصر

laundry bag شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
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