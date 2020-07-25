اماكن تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)
|اماكن تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن والحراسات الخاصه مع امكانيه تصنيع اى موديل وتطريز اللوجو شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063823
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
150 جنيه
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اتصل
150 جنيه
150 جنيه
1 جنيه