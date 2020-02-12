اماكن تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052536
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زى المطاعم - في الجيزة مصر

زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى المطاعم 01022216888 – 01119959296 مستلزمات لبس المطاعم يونيفورم جرسونات ملابس الاستقبال والخدمة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم - في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01003358542–01200561116 زى الشيف احدث يونيفورم شيف restaurant uniform تليف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 Hotel Uniforms شركات يونيفورم فنادق تليفون : 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمال شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
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صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01003358542–01200561116 زى حراس الامن Security Uniforms تليفون : 0100335854.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
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