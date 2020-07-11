اماكن تصنيع يونيفورم الامن

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع يونيفورم الامن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار جمله وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2020
رقم الإعلان: 2062878
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: ملابس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: ديكورات ارضيات زلط - في الجيزة مصر

ديكورات ارضيات زلط

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ديكورات ارضيات زلط 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور اللتى تعمل على خلق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: كمامات طبية للبيع بالجملة - في الجيزة مصر

كمامات طبية للبيع بالجملة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات طبية للبيع بالجملة 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
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صورة الاعلان: كمامات يعاد غسلها - في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون - في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مصانع الزى المدرسي فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم مدارس شركة يونيفورم مدارس احدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
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