اماكن تصنيع ارواب تخرج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اماكن تصنيع ارواب تخرج 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . 01003358542–01200561116 لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عملائنا لنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084515
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طقم طباخ اطفال - موديلات ملابس تنكرية للاطفال - في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - موديلات ملابس تنكرية للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - موديلات ملابس تنكرية للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال ا.
العنوان:

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اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - تيشيرت بولو 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: زى طبى - افضل ماركات السكراب الطبي - في الجيزة مصر

زى طبى - افضل ماركات السكراب الطبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى طبى - افضل ماركات السكراب الطبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms ( el salam uniform ) - في الجيزة مصر

Security Uniforms ( el salam uniform )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
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صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع اف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم) - في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم) نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - صور يونيفورم حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ثياب تخرج – ارواب تخرج - في الجيزة مصر

ثياب تخرج – ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ثياب تخرج – ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gradu.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
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