الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة 01275550242ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفيات ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء الادوية والمساعدة على قضاء الحاجة للمسن للاتصال 01275550242 بالقاهرة - رعاية منزلية - الوطنية للخدمات