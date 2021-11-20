الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

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تفاصيل الإعلان
جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه01275550242 العماله لدينا تمتاز بالكفاءة والاستمراريه لدينا عاملات تتحدث الانجليزية و العربية و الفرنسية بطلاقة من مختلف الجنسيات أفريقية و اسيوية و عمالة منزلية مصرية و سوريات و مغربيات و غيرها من الجنسيات المختلفة خدم وشغالات وبيبي سيتر وشيفات وطباخات و راعيات مسنين منزلية رحيمة وأمينة و متخصصة وبأفضل الاسعار والتبديل معنا مجاني اذا لزم الامر . للتواصل واتساب او اتصال على الارقام التالية للتواصل : /01275550242 (واتساب)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هوم سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
التليفون: 01275550242

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العنوان: القاهرة- القاهره
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,900 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112326
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royal house serviceلتوفي ر العمالة المنزلية

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صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

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28/10/2021
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royal houseلتوفير العمالة المنزليةتوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات ال.
العنوان:

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26/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

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- في 6 أكتوبر مصر

مكتب royal houseللخدمات المنزليه محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد باله من اطفالك .
العنوان:

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24/10/2021
صورة الاعلان: سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

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23/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

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