الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)
|جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه01275550242 العماله لدينا تمتاز بالكفاءة والاستمراريه لدينا عاملات تتحدث الانجليزية و العربية و الفرنسية بطلاقة من مختلف الجنسيات أفريقية و اسيوية و عمالة منزلية مصرية و سوريات و مغربيات و غيرها من الجنسيات المختلفة خدم وشغالات وبيبي سيتر وشيفات وطباخات و راعيات مسنين منزلية رحيمة وأمينة و متخصصة وبأفضل الاسعار والتبديل معنا مجاني اذا لزم الامر . للتواصل واتساب او اتصال على الارقام التالية للتواصل : /01275550242 (واتساب)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هوم سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112326
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