الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية الشاملة 01275550242 نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه و نوفر بالضمانات الشغالات و المربيات والطباخات وجليسات المسنين و التمريض المنزلى نوفر بالضمانات القانونية جميع أنواع العمالة المنزلية والشغالات والمربيات والطباخات وعاملات النظافة الشهرية والمقيمة 01275550242