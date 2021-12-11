الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)
|الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية الشاملة 01275550242 نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه و نوفر بالضمانات الشغالات و المربيات والطباخات وجليسات المسنين و التمريض المنزلى نوفر بالضمانات القانونية جميع أنواع العمالة المنزلية والشغالات والمربيات والطباخات وعاملات النظافة الشهرية والمقيمة 01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114548
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1,000 جنيه