الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)
|الوفاء للرعاية والخدمات المنزلية01275550242 نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة والزهايمر بدرجاته المختلفة وحالات الكسور والحالات الحرجة والمتقدمة ونرعى المسنين من الرجال والسيدات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم بأيدي الوفاء للخدمات والرعاية المنزلية01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114123
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