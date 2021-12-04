الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)
|الوفاء للرعاية والخدمات المنزلية 01275550242 نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة والزهايمر بدرجاته المختلفة وحالات الكسور والحالات الحرجة والمتقدمة ونرعى المسنين من الرجال والسيدات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم بأيدي الوفاء للخدمات والرعاية المنزلية للاتصال01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113883
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