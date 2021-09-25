الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)
|أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين راعيات مسنين.خادمات.بيبي سيتر نوفرها لجميع المحافظات01275550242 اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوفاء لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوفاء انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال 0127555024 شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01275550242 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعامل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هوم سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|الهرم- الجيزة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112646
2,000 جنيه
1,200 جنيه