الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

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تفاصيل الإعلان
الوفاء سيرفس نوفر لك امهر العمالة المنزلية 01275550242 الشغالات الاجانب الافريقيات و شرق اسيا نوفر لكم شغالات افريقيات من (أثيوبيا "الحبشة / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا ) - شرق اسيا ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا نوفر لكم - جليسات أطفال بيبي سيتر BABY SITTER - رعاية طبية للمسنين وكبار السن - هاوس كيبنج HOUSE KEEPERS نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى فرنساوى للحجز وخدمه العملاء /01275550242 نفدم لكم شغالات,جليسات للمسنين,مربيات بالضمانات لكافة المحافظات 01275550242
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هوم سيرفس للعمالة المنزلية من خدم وشغالات وجليسات مسنين والبيبي سيتر 01275550242
التليفون: 01275550242

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العنوان: القاهرة- القاهره
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,900 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112332
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صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في السويس مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في السويس مصر

الوطنية ترحب بعملائها الكرام 01275550242وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الج.
العنوان:

السويس - مصر

اتصل

19/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في السويس مصر

الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في السويس مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

السويس - مصر

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17/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في السويس مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في السويس مصر

01275550242محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد باله من اطفالك اجنبية و تتحدث معهم لغ.
العنوان:

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اتصل

16/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في السويس مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في السويس مصر

الخدمات المنزلية01275550242 نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال .
العنوان:

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11/10/2021
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