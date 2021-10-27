الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)
|الوفاء سيرفس للخد والشغالات 01275550242نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخارج مصر أيضا كافة العمالة المنزلية لدينا قاعدة ضخمة من العمالة المنزلية المصرية والأجنبية من مختلف الجنسيات عربية وأفريقية وأسيوية. نوفر الشغالات والهاوسكيبر ومربيات الأطفال متدربات وعلى أعلى مستوى من المهارة والخبرة في رعاية الأطفال. نوفر راعيات المسنين الرحيمات والمتخصصات في خدمات الرعاية لجميع الحالات السهلة والحرجة خدماتنا نوفرها بالضمانات القانونية الكاملة01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية 01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- القاهره
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108867
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