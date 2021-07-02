الوطنيه للخدمات بتقدملك كل خدمات النظافة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ونرعى الحالات المتحركة والقعيدة وطريحة الفراش والحالات الحرجة والمتقدمة و كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى كاملة اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد العاملة فى الاعمال العادية الغير مقيمة فى حالة الاقامة داخل المنزل والاجازة يوم واحد اسبوعيا او حسب الإ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية 01027334545
التليفون: 01223333060

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العنوان: الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2021
رقم الإعلان: 2100071
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20/4/2021
صورة الاعلان: Cleaning Chemical Solution For sale - في القاهرة مصر

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We are manufacturers and suppliers of a wide range of cleaning chemical solution worldwide. We have .
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100 دولار

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