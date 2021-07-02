الوطنيه للخدمات بتقدملك كل خدمات النظافة

نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ونرعى الحالات المتحركة والقعيدة وطريحة الفراش والحالات الحرجة والمتقدمة و كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى كاملة اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد العاملة فى الاعمال العادية الغير مقيمة فى حالة الاقامة داخل المنزل والاجازة يوم واحد اسبوعيا او حسب الإ