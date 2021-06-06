الوطنيه للخدمات المنزليه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097790
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفضل مكتب شغالات بالقاهرة - رعاية منزلية - الوطنية للخدمات - في القاهرة مصر

أفضل مكتب شغالات بالقاهرة - رعاية منزلية - الوطنية للخدمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: الوفاء للخدمات المنزلية و الرعاية الشامله - في القاهرة مصر

الوفاء للخدمات المنزلية و الرعاية الشامله

(للبيع)

- في القاهرة مصر

•خدمات عامة خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: الوطنيه للخدمات المنزلية وتوفير الشغالات ومربيات الاطفال وعاملات النظافة - في القاهرة مصر

الوطنيه للخدمات المنزلية وتوفير الشغالات ومربيات الاطفال وعاملات النظافة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونو.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في القاهرة مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: الوسام الوطنية للخدمات - في القاهرة مصر

الوسام الوطنية للخدمات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: لجميع المحافظات نوفر المربيات وراعيات المسنين والشغالات - في القاهرة مصر

لجميع المحافظات نوفر المربيات وراعيات المسنين والشغالات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لجميع المحافظات نوفر المربيات وراعيات المسنين والشغالات01148444926 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مكتب لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مكتب لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01145701114 نوفر للاسر و العائلات الرا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

27/4/2021
صورة الاعلان: نوفر راعيات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات01148444926 المصريات والاجانب مثل مربيات الاط.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

24/4/2021
صورة الاعلان: "خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر - في القاهرة مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/4/2021
صورة الاعلان: شغالات خدم ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات خدم ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات خدم ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01145701114 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

20/4/2021
صورة الاعلان: Cleaning Chemical Solution For sale - في القاهرة مصر

Cleaning Chemical Solution For sale

(للبيع)

- في القاهرة مصر

We are manufacturers and suppliers of a wide range of cleaning chemical solution worldwide. We have .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 دولار

19/4/2021
صورة الاعلان: نوفر أفضل شغالات.جليسا ت المسنين.مربي ات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر أفضل شغالات.جليسا ت المسنين.مربي ات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر أفضل شغالات.جليسات المسنين.مربيات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/4/2021
صورة الاعلان: هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه - في القاهرة مصر

هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه

(فرص)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/4/2021
صورة الاعلان: لدينا شغالات-جليسا ت مسنين-بيبيسي تر لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا شغالات-جليسا ت مسنين-بيبيسي تر لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا شغالات-جليسات مسنين-بيبيسيتر لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمخت.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/4/2021
صورة الاعلان: مربيات-جليسا ت مسنين-شغالات متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات-جليسا ت مسنين-شغالات متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات-جليسات مسنين-شغالات متوفرة لكافة المحافظات01223333060 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات را.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager