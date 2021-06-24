الوطنية مكتب شغالات وخدم وجليسات مسنين على قدر عالى من الالتزام والجدية

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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097833
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندس جودة خرسانة جاهزة

مطلوب مهندس جودة خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة ف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين

الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين

(فرصة عمل)

"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الج.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: عمله مصريه قديمه

عمله مصريه قديمه

(للبيع)

عملة معدنية ضرب القسطنطينية سنة 1255 هـ قطرها 3.6 سم سمكها 2.5 مم عملة عثمانية معدنية ضربت في قسطن.
العنوان:

الفيوم - مصر

5,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع

محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع

(للبيع)

محل تجاري 30 متر مميز في اشهر مول تجاري في العاصمه الإدارية الجديدة.مول ايست باريس.و بسعر مغري جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,150,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن

تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن

(للبيع)

تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

صور يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
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صورة الاعلان: مطلوب #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالمنطقة الشر

مطلوب #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالمنطقة الشر

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: شقة لقطة بالمعراج استلام فوري

شقة لقطة بالمعراج استلام فوري

(للبيع)

شقة 175 متر دور مميز مش مجروحة نهائي واجهة بحري 3 غرف نوم و3 حمام على شارعين بعرض 20 متر لمعاينة كلم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

950,000 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع جزيرة دار السلام المطبعة خلف المحكمه الدستوريه ك . المعادى

شقه للبيع جزيرة دار السلام المطبعة خلف المحكمه الدستوريه ك . المعادى

(للبيع)

شقه للبيع سوبر لوكس سيراميك بالكامل مكونه من : 3 غرف + حمام + مطبخ + صاله + بلكونه ـ مياه وغاز وكهرب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

مطلوب #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بعمان

مطلوب #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بعمان

(فرصة عمل)

مطلوب #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بسلطنة عمان الشروط : 1.خبرة 5 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتيرة لبقة

مطلوب سكرتيرة لبقة

(فرصة عمل)

مطلوب سكرتيرة للعمل بمكتب مقاولات مظهر جيد بالنزهة الجديدة من 10 ص الى 5 مساء السن لا يقل عن 23 عام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار بالنزهه الجديدة

شقه ايجار بالنزهه الجديدة

(للإيجار)

شقه ايجار 3500ج دور سابع اكسترا سوبر لوكس 160م (3غرف-حمام-ريسيبشن 3 قطع) لدينا ايجار وتمليك ( شقق-مك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار بالنزهه الجديدة

شقه ايجار بالنزهه الجديدة

(للإيجار)

شقه ايجار 3000ج دور سادساكسترا سوبر لوكس 160م (3غرف-2حمام-ريسيبشن 3 قطع) لدينا ايجار وتمليك ( شقق-مك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

شقه تمليك دور خامس سوبر لوكس 260م (3غرف-2حمام-ريسيبشن4قطع) لدينا ايجار وتمليك ( شقق-مكاتب-اراضي-محلا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

23/6/2021
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