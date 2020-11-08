الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزل نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01152290062_ 01273578880
التليفون: 01151800999

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071705
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: المحامي مسفر الخنفري mesfer

المحامي مسفر الخنفري mesfer

(طلب عمل)

المحامي مسفر الخنفري mesfer مكتب مسفر بن بدر الخنفري للمحاماة نبذة عن المكتب يعد مكتب المحامى مسف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(طلب عمل)

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظاف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحط.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: بوابات انزار للمتاجر

بوابات انزار للمتاجر

(للبيع)

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: استقدام خادمات من بروندي

استقدام خادمات من بروندي

(للبيع)

استقدام خادمات من بروندي نرحب بكم عملاء مكتب الذهبية و نعلن عن تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية .

14,000 ريال

6/11/2020
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي

بوابات التعقيم الذاتي

(للبيع)

* بوابات تستخدم في تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر لمنع انتشار فيرس بوابة التعقيم الالكترونية لان الصح.

1 ريال

6/11/2020
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صورة الاعلان: شركة نقل عفش مع الفك والتركيب والتغليف والضمان تعد شركة طموح العلا من افضل

شركة نقل عفش مع الفك والتركيب والتغليف والضمان تعد شركة طموح العلا من افضل

(طلب عمل)

شركة نقل عفش مع الفك والتركيب والتغليف والضمان تعد شركة طموح العلا من افضل شركة العفش بالمملكه نقوم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم

مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم

(طلب عمل)

يوجد مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم والريان والروضة وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مستشار قانوني بحري جوي

مستشار قانوني بحري جوي

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قانون بحرى – جوى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

(فرصة عمل)

عرض وظيفي حكومى مطلوب لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى استشاري قلب استشاري تخدير استشاري باطنه استشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: وظايف للنساء عن بعد من المنزل

وظايف للنساء عن بعد من المنزل

(فرصة عمل)

بنات اللي تبي دخل اضافي وتبدأ مشروع من البيتتكلمني بدون اي شروط او خبرة فقط الرغبة الجادة في العمل و.
القسم: 

5,000 ريال

1/11/2020
صورة الاعلان: معلم إنجليزي

معلم إنجليزي

(طلب عمل)

معلم إنجليزي خبرة في الجامعة والسنة التحضيرية و تأسيس المرحلتين المتوسطة والثانوية دورات تدريبية للأ.
العنوان:

حائل - السعودية

اتصل

30/10/2020
صورة الاعلان: جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

(للبيع)

- جهاز مراقبة وتتبع بعدستين - عدسة خارجية وعدسة داخلية تصور ليلي ونهاري ابيض واسود فقط - يدعم مدخل ذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

(للبيع)

جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco القفل الالكترونى F18 لدى شركة Zkteco : جهاز التحكم بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
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