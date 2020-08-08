الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(للبيع)
|نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات للتواصل عبر الواتس ع 0115229006 أو الاتصال ع الرقم 01273578880
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية 01152290062_01273578880
|التليفون:
|01152290062_ 01273578880
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|العنوان:
|الزمالك- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064560
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
300 جنيه
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100 جنيه
2,500 جنيه