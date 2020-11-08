الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

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الإمارات (الفجيرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزل نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01152290062
التليفون: 01151800999

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الفجيرة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071707
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة مدينة زايد زاوية وشارعين

للبيع ارض سكنية منطقة مدينة زايد زاوية وشارعين

(للبيع)

للبيع ارض سكنية منطقة مدينة زايد زاوية وشارعين مساحة الارض ( 100×170 قدم ) الاحواض الاولى السعر ( .
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: للبيع مجمع سكني منطقة خليفة ا اربع فلل

للبيع مجمع سكني منطقة خليفة ا اربع فلل

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع مجمع سكني منطقة خليفة ا مساحة الارض.
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن

للبيع فيلا سكنية منطقة تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن مساحة ( 100 ×150 قدم ) الدور الارضي : غرفة نوم م.
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة المرور 4غرف نوم

للبيع فيلا سكنية منطقة المرور 4غرف نوم

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة المرور ( الزعفرانه ) مساحة الارض ( 55×45 قدم ) الفيلا تتكون من مجلس واربع غرف.
القسم: 

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: للبيع شقة روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى

للبيع شقة روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى

(للبيع)

للبيع شقة روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز المساحه: 933 ق.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

688,000 درهم

7/11/2020
صورة الاعلان: للبيع شقة غرفه وصاله روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المر

للبيع شقة غرفه وصاله روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المر

(للبيع)

امتلك شقتك غرفه وصاله في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز المساح.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

538,350 درهم

6/11/2020
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صورة الاعلان: للبيع بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم

للبيع بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم

(للبيع)

بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم 5 غرف وصاله ومجلس حوش كراج المالك ساكن فيه مليون 110 Aljadwal .
القسم: 

1,100,000 درهم

4/11/2020
صورة الاعلان: للبيع بيت بالشارقة الغافيةعلي الشارع العام موقع مميز

للبيع بيت بالشارقة الغافيةعلي الشارع العام موقع مميز

(للبيع)

للبيع بيت بالشارقة الغافية علي الشارع العام موقع مميز مساحة 9615 قدم أرضي واول تتكون من 6 غرف نوم .
القسم: 

1,100,000 درهم

4/11/2020
صورة الاعلان: خدمات الشحن الجوي والبحري من الامارات الى جميع دول العالم

خدمات الشحن الجوي والبحري من الامارات الى جميع دول العالم

(فرص)

يتوفر لدينا خدمات الشحن الجوي والبحري من الامارات الى جميع دول العالم بأفضل الأسعار، أيا كانت أغراضك.
العنوان:

دبي - الإمارات

1 دولار

4/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع في نسمه رسيدنزس-الشارقه

فيلا للبيع في نسمه رسيدنزس-الشارقه

(للبيع)

فلل نسمه السكنيه • فيلا 2،3،4 & 5 غرف نوم •الملكية الحرة •مجتمع مسور • سهولة الوصول إلى جميع الوج.
القسم: 

1,060,000 درهم

3/11/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز سعرمغري

للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز سعرمغري

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع م.
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للايجار جديده اول ساكن مدينة الرياض جنوب الشامخه - تشطيب سوبر ديلوكس

فيلا للايجار جديده اول ساكن مدينة الرياض جنوب الشامخه - تشطيب سوبر ديلوكس

(للإيجار)

فيلا للايجار جديده اول ساكن مدينة الرياض جنوب الشامخه - تشطيب سوبر ديلوكس تتكون من - 8 غرف نوم - مج.
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: One bed room flat for sale in JLT

One bed room flat for sale in JLT

(للبيع)

800SFT lavish one bed room flat for sale in Jumeirah Lake Towers (JLT) Dubai spacious one bed room .
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

475,000 درهم

1/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن سوبر ديلوكس

فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن سوبر ديلوكس

(للبيع)

فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن على أرض كاملة تتكون من عدد 7غرف نوم ماستر ومجلس وصاله ومطبخ رئ.
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: فيلا صغيره3غرف فى الشهامه الجديده مدخل خاص

فيلا صغيره3غرف فى الشهامه الجديده مدخل خاص

(للإيجار)

فيلا صغيره فى الشهامه الجديده مدخل خاص حوش صغير تتكون من عدد 3غرف نوم ماستر ومجلس مع مغاسل ومطبخ . م.
القسم: 

اتصل

31/10/2020
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