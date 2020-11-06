الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

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تفاصيل الإعلان
نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزل نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01152290062_ 01273578880
التليفون: 01151800999

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071704
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العما.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين_شغالات _مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات _مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات_مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: لدينا مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات - في القاهرة مصر

لدينا مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا مربيات-شغالات-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه - في القاهرة مصر

نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر كافة انواع العمالة المنزلية مثل عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال و راعيات المسنين بالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/11/2020
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صورة الاعلان: نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه - في القاهرة مصر

نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه الوسام لتوفير جميع الخدمات المنزليه من نظافه ورعايه مسنين وايضا رعايه اطفال بجميع الجنسيات من م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات نوفر للاسر و العائلات الراقية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/10/2020
صورة الاعلان: لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: راعية مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعية مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعية مسنين.شغالة.مربية نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع ان.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين_بيبيسي تر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين_بيبيسي تر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين_بيبيسيتر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 نوفر جميع انواع العمالة الموسمية للشر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات01223333060 لدينا لجميع الأسر ولكافة المح.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين`مربيات `شغالات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين`مربيات `شغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين`مربيات`شغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: نوفر عاملات نظافة/شغالات /جليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر عاملات نظافة/شغالات /جليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر عاملات نظافة/شغالات/جليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

19/10/2020
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