الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

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تفاصيل الإعلان
توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزل نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01152290062_ 01273578880
التليفون: 01151800999

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071229
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفير العمالة المنزلية نوفر لكم كل احتياجاتكم من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/10/2020
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صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(مطلوب للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/10/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

5/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شاملة نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نقدم خدمات النظافة الشاملة للارضيات والحوائط والموكيت والسجاد والباركيه والاثاث (01223333060) نقدم .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

29/9/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال لجميع المحافظات01223333060 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/9/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكافحة حشرات نحن أخصائيون وخبراء فى مكافحة الحشرات والقوارض والفيران والصراصير ومكافحة السوس وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

2/9/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01151800999 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01151899900 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/8/2020
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