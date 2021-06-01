الوطنية لخدمات التمريض المنزلى والرعاية الصحية

توفر الشركة ممرضات وممرضين وجليسات اطفال لرعاية الاطفال حديثي الولاده وكبار السن والمرضي السريرين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات الحوامل وايضا كل الحالات التي تحتاج رعاية منزلية بعد خروجها من المستشفي ايضأ يوجد لدينا عقود شهرية واسبوعية وزيارات يومية يرجي الاتصال علي ت/ 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999