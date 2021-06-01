الوطنية لخدمات التمريض المنزلى والرعاية الصحية

(للبيع)
|توفر الشركة ممرضات وممرضين وجليسات اطفال لرعاية الاطفال حديثي الولاده وكبار السن والمرضي السريرين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات الحوامل وايضا كل الحالات التي تحتاج رعاية منزلية بعد خروجها من المستشفي ايضأ يوجد لدينا عقود شهرية واسبوعية وزيارات يومية يرجي الاتصال علي ت/ 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الفرنسيه للخدمات
|التليفون:
|01126700074 / 01017902000 / 01223333060 /01557760999
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100670
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه