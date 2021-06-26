الوطنية لتوفيرالمربي ات والشغالات و جليسات المسنين

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الجليسات و راعيات المسنين ونرعى المسنين الحرجة والمتقدمة و المسنين كما نوفر السائق والساعى والشيف ونوفر خدمة التمريض المنزلى ونرعى المسنين بمنازلهم اتعاب المكتب شهر مقدم من المرتب مع ضمان حق العميل فى استبدال العمالة خلال ثلاث اشهر من التعاقد 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999 "
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الفرنسيه للخدمات
التليفون: 01151800999

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/7/2021
رقم الإعلان: 2100687
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