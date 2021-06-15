الوطنية لتوفيرالمربي ات والشغالات و جليسات المسنين

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تفاصيل الإعلان
"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074 / 01017902000 / 01223333060 /01557760999

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العنوان: - الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097125
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع في دار مصر الاندلس دار مصر الاندلس المرحله الثانيه موقع مميز جدا

شقه للبيع في دار مصر الاندلس دار مصر الاندلس المرحله الثانيه موقع مميز جدا

(للبيع)

شقه للبيع في دار مصر الاندلس دار مصر الاندلس المرحله الثانيه موقع مميز جدا ثالث عماره من شارع التسع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل

اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل

(للبيع)

اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل دلوقتي تقدر تجهز ورشتك بجميع المعدات من دياموند 👌💥 خ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

60 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة

جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة

(للبيع)

اكثر جهاز مبيعات في شركة دياموند 🔥 جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة 🤩 من افضل.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

3,900 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: سوق زين لتجار ومكاتب الجمله ترنجات رجالى من المصنع خامة سمرميلتون

سوق زين لتجار ومكاتب الجمله ترنجات رجالى من المصنع خامة سمرميلتون

(للبيع)

تصفيات جمله وقطاعى وصل وصل يا جدعان احل ترنجات رجالى 💃💃💃 جامد جامد 💪.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بفيو رائع ع احمل المساحات الخضراء فى ماليبو السخنة

امتلك شاليه بفيو رائع ع احمل المساحات الخضراء فى ماليبو السخنة

(للبيع)

خلى اجمل المساحات الخضراء حواليك مع اجمل بحر ازرق و صافى وامتلك شاليه دور اول بتراس ( 3 غرف نوم + .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

388,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: شاليهك دور تانى ع البحر وكمان استلام فورى فى Malibu

شاليهك دور تانى ع البحر وكمان استلام فورى فى Malibu

(للبيع)

بتدورع شاليه احلامك تعالى ماليبو السخنة وامتلك شاليه برؤية مميزة ع اجمل بحر استلام فورى 92 م ( 2 غر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

290,000 جنيه

15/6/2021
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صورة الاعلان: باطلالة ع البحر امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى

باطلالة ع البحر امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى

(للبيع)

بفيو خيالى ع البحر امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من كل الخدمات االلى بتحبها انت واولاد.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: لحياة من الفخامة والجمال امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى

لحياة من الفخامة والجمال امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى

(للبيع)

عيش الفخامة والجمال وامتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من خدمات كتير عشان تستفيد انت وعيلت.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات من 600 الى 6000م باسعار تبدا من 9000ج 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: اكواب ورقية

اكواب ورقية

(للبيع)

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف اح.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات مايو في ميدان السا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المصانع الأدوات الصحيه بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى المصانع الأدوات الصحيه بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المصانع الأدوات الصحيه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن 40 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني كهرباء مصاعد

مطلوب فني كهرباء مصاعد

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني كهرباء وصيانية مصاعد خبرة في جميع الادوات الكهربية في .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) :

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : شيف شاورما . مساعد معلم شاورما . شيف برجر . شيف باستا وم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/6/2021
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