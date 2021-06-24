الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

(فرصة عمل)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين - في 6 أكتوبر مصر

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"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنيه للحدمات
التليفون: 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- النخيل
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097918
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اكواب ورقية

اكواب ورقية

(للبيع)

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق.
العنوان:

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24/6/2021
صورة الاعلان: ارض أمام العبور نازله الدائرى الأوسطى للمخازن

ارض أمام العبور نازله الدائرى الأوسطى للمخازن

(للبيع)

قطعه ارض مساحتها 18000م2 منطقه مصانع ومخازن بجانب مخازن كريازى الجديدة طريق اسفلت على بعد 400م من طر.
العنوان:

القاهرة - مصر
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24/6/2021
صورة الاعلان: في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات

في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات

(للبيع)

"تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم إنشاؤها من قبل شركة مصر ايطاليا في .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مكتب دوبلكس للايجار بالنزهة الجديدة

مكتب دوبلكس للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)

مكتب دوبلكس للايجار 250م الدور الخامس اكستراسوبر لوكس(4غرفه-3حمام-ريسيبشن3قطع)مطلوب 6500ج لدينا ايجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

(للإيجار)

الاتصال واتس فقط قطع اراضي مخازن مفتوحه أو مستودعات للايجار مساحه من 10000ال. 20000م2 بها كل المرافق.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

ارض مخازن للبيع او الايجار 20000م2

(للإيجار)

الاتصال واتس فقط قطع اراضي مخازن مفتوحه أو مستودعات للايجار مساحه من 10000ال. 20000م2 بها كل المرافق.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

24/6/2021
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صورة الاعلان: مطلوب استشاريبن عناية مركزة

مطلوب استشاريبن عناية مركزة

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معمارى تصميم

مطلوب مهندس معمارى تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس معمارى تصميم وإنشاءات خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبات مبيعات

مطلوب مندوبات مبيعات

(فرصة عمل)

مطلوب مندوبات مبيعات لشركة توريدات مستحضرات تجميل وعطور بنات فقط بالقاهرة للعمل في تسويق منتجات تجمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للكبرى المزارع بالسعوديه ( ابها ) : عامل زراعى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة.
العنوان:

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اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

(طلب عمل)

"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة وا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب كهربائي حغرات

مطلوب كهربائي حغرات

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية كهربائى معدات (بوكلين) حفارات هيوندا.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( أبها ) : حداد مسلح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه.
العنوان:

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اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

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اتصل

24/6/2021
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