الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة توظيف مربيات وشغالات وطباخات وراعيات مسنين 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنيه للحدمات
التليفون: 01126700074 -01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- سموحه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097914
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صورة الاعلان: الوطنية لتوفيرالمربي ات والشغالات و جليسات المسنين - في الإسكندرية مصر

الوطنية لتوفيرالمربي ات والشغالات و جليسات المسنين

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/6/2021
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