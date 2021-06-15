الوطنية لتوفيرالشغال ةوالبيبي سيتروراعية المسنين

(طلب عمل)
|"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة توظيف مربيات وشغالات وطباخات وراعيات مسنين 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنيه للحدمات
|التليفون:
|01126700074 -01223333060
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|العنوان:
|الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- سموحه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097914
2,000 جنيه