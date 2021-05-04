الوسام الوطنية للخدمات

(طلب عمل)
|نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوسام للخدمات المنزلية01027334545
|التليفون:
|01223333060
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094403
2,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 جنيه
اتصل
2,500 جنيه
100 دولار
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه