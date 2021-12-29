الوحش الكوري|ليموز ين مصر لتأجير كيا سبورتاج

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117206
1,500 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
2,200 جنيه
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