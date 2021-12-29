الوحش الكوري|ليموز ين مصر لتأجير كيا سبورتاج

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الوحش الكوري|ليموز ين مصر لتأجير كيا سبورتاج - في القاهرة مصر

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خدمات ليموزين مميزة #ليموزين _مصر_اونلاين لو انت شفت الاعلان فليك قائمة اسعار جديدة مع نهاية 2021وحتي اشعار اخر🥳🥳🥳 تخفيض علي جميع الرحلات الذهاب والعودة بخصم يصل الي 40%😎😎😎 Limousine_Egypt‏ ✅تعقيم للسيارات والباصات قبل وبعد كل رحلة ✅نلتزم بجميع اجراءات الوقاية والامان مستني ايه اتصل واحجز معنا : 01102106655 مواعيد العمل يوميا من السبت : الخميس من الساعة 10 ص :6م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117206
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