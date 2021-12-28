الوحش الامريكي| تعاقدعلي ايجارجراند شيروكي.ليمو زين مصر

(للإيجار)
|للايجار عربية لحفلات الزفاف ونقل الافراد وخدمات الندوات والمؤتمرات وخدمات الليموزين بخصم يصل الي 50% كل ماعليك هو تحديد معياد الرحلة ذهاب وعوده ونقاط الالتقاء والباقى علي ليموزين مصر كما ان ليموزين مصر بطريقه سهلة ومبسطة ولنا اكتر من طريقة للدفع لنسهل علي عملائنا افضل الطرق لذلك اجرواحجز علي : 01102106655
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117021
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