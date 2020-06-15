(للبيع)
|المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة جميع انواع الكراسي سواء تصليح بسيط أو تجديد كرسي جلد بالكاااامل🪑🪑 وبسعر خيااااالي 💸💸ملحووظه :التصليح في نفس االمكان😱. ومتوفر لدينا جميع انواع الاكسسوارات (باكم _قلاب_عجل للكراسي)اكسسوارات من افضل الانواع👍👍
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ/محمود
|التليفون:
|٠١٠٦٠٩٤٢١٩٨
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060824
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