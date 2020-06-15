المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة جميع انواع الكراسي سواء تصليح بسيط أو تجديد كرسي جلد بالكاااامل🪑🪑 وبسعر خيااااالي 💸💸ملحووظه :التصليح في نفس االمكان😱. ومتوفر لدينا جميع انواع الاكسسوارات (باكم _قلاب_عجل للكراسي)اكسسوارات من افضل الانواع👍👍
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ/محمود
التليفون: ٠١٠٦٠٩٤٢١٩٨

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العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/6/2020
رقم الإعلان: 2060824
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قطع غيار اورج كورج pa500 للبيع

قطع غيار اورج كورج pa500 للبيع

(للبيع)

بورده اورج كورج ٥٠٠ شغالة بس قعدة كبل الشاشه مش موجوده يعنى ممكن الططش يوصل مباشر .
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: اضمن مستقبل اولادك وامتلك محل تجاري في العاصمة

اضمن مستقبل اولادك وامتلك محل تجاري في العاصمة

(للتقسيط)

اضمن مستقبل اولادك وامتلك محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: عيادتك بخصم 10% في العاصمة الادارية

عيادتك بخصم 10% في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: نفسك في مكتب في العاصمة فرصتك هنا عندنا

نفسك في مكتب في العاصمة فرصتك هنا عندنا

(للبيع)

نفسك في مكتب ويبقي فرع لشركتك في العاصمة الادارية الجديدة دلوقتي في مول sixty في الحي المالي والحكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك مكتبك الجديد في العاصمة بدون مقدم

حقق حلمك وامتلك مكتبك الجديد في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

امتلك مكتبك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة وحقق حلمك ومكتبك في مول sixty امام وزارة المالية مباش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

690,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم

من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم

(للتقسيط)

امتلك عيادتك الجديدة وابدأ مستقبلك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا يقع امام .
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

14/6/2020
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صورة الاعلان: الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول

الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول

(للبيع)

احجز محلك فى اضخم مول بالعاصمة الادارية وخلى استثمارك يزيد محلك 30 م تشطيب رخام +محارة قريب من المنط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

270,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall

اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall

(للبيع)

اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall واستفيد باجمد العروض ولفترة محدودة محلك 26 م تشطيب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: بتحلم بمحل بموقع متميز مش هتلاقى غير الماسه مول

بتحلم بمحل بموقع متميز مش هتلاقى غير الماسه مول

(للبيع)

دلوقتى هتقدر تمتلك محلك التجارى اللى بتحلم بيه فى الماسه مول بموقعه المتميز جدا بالعاصمة الادارية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك بالعاصمة امام الخدمات الحكومية واستثمر براحتك

امتلك محلك بالعاصمة امام الخدمات الحكومية واستثمر براحتك

(للتقسيط)

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحسن فرصة للأستثمار واكبر عائد ممكن و ده لان المحل مو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: بتحب الصيف تعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

بتحب الصيف تعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

هتحب وتستمتع باحلى صيف عندنا فى جولدن بيتش بامتلاك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش

شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

شاليه دور تانى بروف للبيع بسعر مميز 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا با.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: فيلا ٦٥٠متر بالعجمى البيطاش انشات علي ٥٠ %

فيلا ٦٥٠متر بالعجمى البيطاش انشات علي ٥٠ %

(للبيع)

فيلا ٦٥٠متر بالعجمى البيطاش انشات علي ٥٠ % ٩ غرف ٩ حمامات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة فى Town Gate بعيد عن الزحمة

امتلك شقة فى Town Gate بعيد عن الزحمة

(للبيع)

ابعد عن الزحمة وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى شقت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: عيش وسط الهدوء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش وسط الهدوء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم والكتدرائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

14/6/2020
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