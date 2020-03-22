المؤسسة المصرية للتطوير السياحي طبيعة العمل:: أمن وحراسات داخلي وخارجي

(فرصة عمل)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
المؤسسة المصرية للتطوير السياحي طبيعة العمل:: أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ( بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ) - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة راتب اساسي 3000 التدري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المؤسسة المصرية للتطوير السياحي طبيعة العمل:: أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاج
التليفون: 01017385953

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العنوان: - 6اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/3/2020
رقم الإعلان: 2056639
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع من المالك مباشرةً في الاسكندرية سيدى بشر قبلي مساكن الضباط قوات

شقة للبيع من المالك مباشرةً في الاسكندرية سيدى بشر قبلي مساكن الضباط قوات

(للبيع)

شقة للبيع من المالك مباشرةً في الاسكندرية سيدى بشر قبلي مساكن الضباط قوات مسلحة القديمة ش التلاتي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: المؤسسة المصرية للتطوير السياحي العمل بنفس مقر التقديم ( الشركة نفسها )

المؤسسة المصرية للتطوير السياحي العمل بنفس مقر التقديم ( الشركة نفسها )

(فرصة عمل)

المؤسسة المصرية للتطوير السياحي العمل بنفس مقر التقديم ( الشركة نفسها ) طبيعة العمل:: ادخال بيانات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع

(للبيع)

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات 4000و5000و7000م مبانى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر صح امتلك محلك بالعاصمة وسط الموظفين والسكان

عايز تستثمر صح امتلك محلك بالعاصمة وسط الموظفين والسكان

(للتقسيط)

استثمر صح واضمن مستقبل اولادك وامتلك محل تجاري في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

863,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك في اميز مول بالعاصمة بالحي المالي

امتلك عيادتك في اميز مول بالعاصمة بالحي المالي

(للبيع)

امتلك عيادتك بمول sixty اميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي وبجانب البنك المركزي والبورص.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty

مكتب اداري للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty

(للبيع)

امتلك مكتب اداري بالعاصمة الادراية الجديدة في مكان مميز جدا بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

21/3/2020
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صورة الاعلان: ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة

ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة

(للبيع)

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وريح دماغك م الشغل شوية وقضي الويك اند الهادي في اي وقت طول السنة من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر

امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر

(للتقسيط)

متفكرش كتير ومتشيلش هم الفرش عشان شاليهك عندنا في لاسيرينا السخنة مفروش جاااهز ايوة مفرووووش وكمان ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر

في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليه في راس سدر وهتصيف مع اولادك طول السنة بعيد عن الزحمة وبدون ازعاج و وسط امن وحراسة 24 ساع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر

استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر

(للبيع)

استثمر وانجح واضمن مستقبل اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: انتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل م

انتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل م

(للبيع)

ا لشركة الرحاب والرحمه للتنظيف ومكافحة الحشرات . مع فريق متخصص بجميع أعمال و خدمات المنازل من مكاف.
العنوان:

المنوفية - مصر

2,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: لدينا احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. ا

لدينا احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. ا

(فرص)

لشركة الرحاب والرحمه للتنظيف ومكافحة الحشرات . مع فريق متخصص بجميع أعمال و خدمات المنازل من مكافحة.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: انتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع لأطفال

انتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع لأطفال

(للبيع)

انتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع لأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم.
العنوان:

القليوبية - مصر

2,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: احجز وحدتك في كمبوند سوديك فاي بمقدم 5%

احجز وحدتك في كمبوند سوديك فاي بمقدم 5%

(للبيع)

امتلك شقتك من سوديك باقل مقدم واقل كاش 5% وبالتقسيط علي وبقسد شهري 15000 الف جنية شقتك مساحة تبدا م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر

وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر

(للبيع)

وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر وحدتك مميزة علي فيو مميز من الاند.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

21/3/2020
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