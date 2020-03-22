(فرصة عمل)
|المؤسسة المصرية للتطوير السياحي طبيعة العمل:: أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن ( بأماكن : التجمع – الرحاب – أكتوبر ) - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة راتب اساسي 3000 التدري
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|الإسم:
|المؤسسة المصرية للتطوير السياحي طبيعة العمل:: أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاج
|التليفون:
|01017385953
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|العنوان:
|- 6اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056639
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