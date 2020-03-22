المؤسسة المصرية للتطوير السياحي العمل بنفس مقر التقديم ( الشركة نفسها ) طبيعة العمل:: ادخال بيانات نظام العمل :: الشفت 6 ساعات الصباحي من ( 10 ص :4 مساءا ) المسائي من ( 5 م : 11 مساءا ) راتب اساسي 4000ج التدريب مدفوع الاجر من الشركة لمدة شهر لمن لا يملك الخبرة نظام التعاقد : تامينات وحوافز ومكافاة شامل التدريب والتثبيت السن من ١٨ : ٤٥ سنة مؤهل متوسط علي الاقل للخريجين يقبل الطلاب نظام التقديم :: الخميس من ١٠ص ل ٢ ظهرا من الساعة 10 صباحا وحتي الـ 2 ظهرا رسوم التقديم وتسجيل التعا