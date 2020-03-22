(فرصة عمل)
|المؤسسة المصرية للتطوير السياحي العمل بنفس مقر التقديم ( الشركة نفسها ) طبيعة العمل:: ادخال بيانات نظام العمل :: الشفت 6 ساعات الصباحي من ( 10 ص :4 مساءا ) المسائي من ( 5 م : 11 مساءا ) راتب اساسي 4000ج التدريب مدفوع الاجر من الشركة لمدة شهر لمن لا يملك الخبرة نظام التعاقد : تامينات وحوافز ومكافاة شامل التدريب والتثبيت السن من ١٨ : ٤٥ سنة مؤهل متوسط علي الاقل للخريجين يقبل الطلاب نظام التقديم :: الخميس من ١٠ص ل ٢ ظهرا من الساعة 10 صباحا وحتي الـ 2 ظهرا رسوم التقديم وتسجيل التعا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد عبد الرحمن
|التليفون:
|01017385953
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|العنوان:
|- 6اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056638
240,000 جنيه
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