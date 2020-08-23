الفرنسيه للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرصة عمل)
|"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01273578880 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الفرنسيه للخدمات
|التليفون:
|01273578880
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065564
4,000 جنيه
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