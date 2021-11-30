الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمار المغربي الاندلسي الاسلامي ARTS KNR

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تفاصيل الإعلان
ARTS KNR هي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في العمارة المغربية والأندلسية والإسلامية. وديكور حديث. لديها فريق من الحرفيين والمهندسين في هذا المجال من ذوي الخبرة الطويلة والخبرة الدولية.نقوم بالنقش على الجبس والخشب والنحاس والحجر. نصوص دينية المنقوشة باليد باحترافية مكتوبة عليها زخارف حديثة بالإضافة إلى الزليج المغربي. يتم تركيبها في أسقف وجدران وأعمدة الفيلات والقصور الضخمة وجميع المرافق الحيوية ودور العبادة. لدينا تاريخ طويل في مجال العمارة الإسلامية المغربية والأندلسية والصناعات التقليدية.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ARTS KNR
التليفون: 00212603298292

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: RUE RIBERA RES DYAM ETAG6 APPT 03TANGER,FES- دبي
فاس بولمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113404
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا جديدة ومستقلة على شارع رئيسي مكونة من.
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30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي الطابق الأرضي : 2 مدخل - غرفة معيشة - مجلس.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | شارع المطار أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | شارع المطار أبوظبي مجمع مكون من فلتين كل فيلا تحتوي على : .
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | شارع المطار أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | شارع المطار أبوظبي مجمع مكون من فلتين كل فيلا تحتوي على : .
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا 7 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع فيلا 7 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع فيلا 7 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس - غر.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا 7 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع فيلا 7 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع فيلا 7 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس - غر.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي : 8 محلات - مخزن 3.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي : 8 محلات - مخزن 3.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية تقع في موقع مميز مساحة .
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية تقع في موقع مميز مساحة .
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 11,625 قدم مربع كود رقم : LP 980345 .
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 11,625 قدم مربع كود رقم : LP 980345 .
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع جيد وسعر ممتاز | الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | موقع جيد وسعر ممتاز | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | موقع جيد وسعر ممتاز | الشامخة أبوظبي أرض سكنية في الريمان 1 مساحة الأرض : 8,073 ق.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع جيد وسعر ممتاز | الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | موقع جيد وسعر ممتاز | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | موقع جيد وسعر ممتاز | الشامخة أبوظبي أرض سكنية في الريمان 1 مساحة الأرض : 8,073 ق.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا مكونة من : الطابق الارضي : غرفة نوم - صالة - .
القسم: 

اتصل

30/11/2021
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