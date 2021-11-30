الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمار المغربي الاندلسي الاسلامي ARTS KNR

ARTS KNR هي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في العمارة المغربية والأندلسية والإسلامية. وديكور حديث. لديها فريق من الحرفيين والمهندسين في هذا المجال من ذوي الخبرة الطويلة والخبرة الدولية.نقوم بالنقش على الجبس والخشب والنحاس والحجر. نصوص دينية المنقوشة باليد باحترافية مكتوبة عليها زخارف حديثة بالإضافة إلى الزليج المغربي. يتم تركيبها في أسقف وجدران وأعمدة الفيلات والقصور الضخمة وجميع المرافق الحيوية ودور العبادة. لدينا تاريخ طويل في مجال العمارة الإسلامية المغربية والأندلسية والصناعات التقليدية.