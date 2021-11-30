الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمار المغربي الاندلسي الاسلامي ARTS KNR

(طلب عمل)
|ARTS KNR هي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في العمارة المغربية والأندلسية والإسلامية. وديكور حديث. لديها فريق من الحرفيين والمهندسين في هذا المجال من ذوي الخبرة الطويلة والخبرة الدولية.نقوم بالنقش على الجبس والخشب والنحاس والحجر. نصوص دينية المنقوشة باليد باحترافية مكتوبة عليها زخارف حديثة بالإضافة إلى الزليج المغربي. يتم تركيبها في أسقف وجدران وأعمدة الفيلات والقصور الضخمة وجميع المرافق الحيوية ودور العبادة. لدينا تاريخ طويل في مجال العمارة الإسلامية المغربية والأندلسية والصناعات التقليدية.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ARTS KNR
|التليفون:
|00212603298292
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|العنوان:
|RUE RIBERA RES DYAM ETAG6 APPT 03TANGER,FES- دبي
فاس بولمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113404
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