الزى الموحد للمطاعم

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تفاصيل الإعلان
الزى الموحد للمطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/5/2020
رقم الإعلان: 2059173
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7/5/2020
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7/5/2020
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العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم المصانع والشركات - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم المصانع والشركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم المصانع والشركات فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأقل التكال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات _شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

7/5/2020
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