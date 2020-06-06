الزى الموحد للامن

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تفاصيل الإعلان
الزى الموحد للامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/6/2020
رقم الإعلان: 2060311
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تاريخ الإعلان
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يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم )

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يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيف.
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6/6/2020
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- في الجيزة مصر

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6/6/2020
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6/6/2020
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يونيفورم housekeeping

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6/6/2020
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6/6/2020
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3/6/2020
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3/6/2020
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3/6/2020
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3/6/2020
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3/6/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم للخدم - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: اوشحة تخرج - عبايات تخرج - في الجيزة مصر

اوشحة تخرج - عبايات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اوشحة تخرج - عبايات تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
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